Выпуск ОВГЗ не является причиной девальвации гривни

В Министерстве финансов Украины считают, что объемы выпуска облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) не является причиной девальвации гривни.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил исполняющий обязанности министра финансов Украины Игорь УМАНСКИЙ сегодня на пресс-конференции.

По его словам, ОВГЗ, которые были выпущены на 18,6 млрд. грн. и включены в уставный фонд НАК «Нафтогаз Украины», до сегодняшнего дня еще не монетизированы и находятся на счетах компании в «Ощадбанке».

По словам И.УМАНСКОГО, монетизацию этих бумаг планируется осуществлять постепенно, параллельно с расчетами за газ.

Кроме того, по его словам, 9,5 млрд. выпущенных Минфином ОВГЗ были монетизированы Нацбанком, а средства были включены в уставные капиталы национализированных банков.

Таким образом, утверждает И.УМАНСКИЙ, выпуск ОВГЗ не влияет на предложение гривни на рынке.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО на встрече с председателем Национального банка Владимиром СТЕЛЬМАХОМ 18 августа, комментируя действия НБУ в вопросе участия Нацбанка в бюджетном процессе, выразил обеспокоенность тем, что НБУ является единственным покупателем облигаций внутреннего государственного займа, на что израсходовал 36 млрд. грн. «Эта позиция является серьезной опасностью относительно дестабилизации гривни», - добавил В.ЮЩЕНКО.