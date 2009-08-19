Ющенко поручил НБУ провести совещание с руководителями банков

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поручил Национальному банку провести совещание с руководителями коммерческих банков по вопросу стабилизации гривни.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на пресс-конференции в Полтавской области.

По словам В.ЮЩЕНКО, вчера он провел консультации с председателем НБУ Владимиром СТЕЛЬМАХОМ и обсудил вопрос стабилизации гривни, а также указал на персональную ответственность руководства и правления Нацбанка в данном вопросе.

«У вас должна быть четкая национальная позиция. Не политизированная», - сказал Президент.

Как отметил В.ЮЩЕНКО, в вопросе стабилизации гривни многое сейчас зависит от Верховной Рады. На внеочередном заседании 21 августа «депутаты должны решить вопрос – печатать дополнительные деньги или не допустить этого. Я предупреждаю лидеров фракций, правительство об их персональной ответственности на ценовом рынке. Если решение будет принято, это популистское решение», - заявил Президент.

По словам В.ЮЩЕНКО, сегодня слабую бюджетную политику правительство планирует покрыть эмиссией.