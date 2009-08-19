British Broadcasting экранизирует банкротство банка Lehman Brothers

Процесс банкротства американского банка Lehman Brothers будет экранизирован компанией British Broadcasting Corp (BBC). Фильм покажут по одному из телеканалов в октябре.

Лента будет называться «Последние дни Lehman Brothers» и расскажет о попытках подвергавшегося жесткой критике экс-главы банка Дика Фалда избежать краха компании.

Банкротство Lehman Brothers стало одним из факторов потери уверенности инвесторов в мировой экономике, что вызвало самую тяжелую рецессию со времен Второй мировой войны, передает Reuters.