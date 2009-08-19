Ющенко против распределения прибыли НБУ для Евро-2012

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО не поддерживает инициативу премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО по перераспределению прибыли Национального банка на финансирование ряда программ, в том числе подготовки к Евро-2012.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЮЩЕНКО сказал на пресс-конференции в Больших Сорочинцах Полтавской области.

В.ЮЩЕНКО отметил, что негативно относится к законопроекту, который правительство предлагает рассмотреть Верховной Раде на внеочередной сессии 21 августа, о перераспределении 10 млрд. прибыли НБУ на финансирование Евро-2012.

«Я никогда не поддержу этого решения», - сказал В.ЮЩЕНКО, добавив, что не исключает своего обращения в Конституционный Суд по этому поводу, если парламент все же примет этот законопроект, а затем преодолеет президентское вето.

В.ЮЩЕНКО расценивает это предложение правительства как непрофессиональный шаг. «Кто-то хочет залатать профессиональные просчеты, которые были допущены при формировании бюджета, и заменить финансирование государственных программ эмиссией денег», - сказал Президент.

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что средства необходимо «брать из экономики, а не у НБУ».