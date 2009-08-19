Эксперт: ПИИ в Украину составят 4 млрд. долларов

Приток прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в Украину в 2009 году составит 4 млрд. долларов.

Такой прогноз озвучил в комментарии УНИАН экономист компании Astrum Investment Management Алексей БЛИНОВ.

По его мнению, «успешная приватизация Одесского припортового завода и «Укртелекома» в этом году хоть и является маловероятной, но может существенно повысить указанную сумму».

Как подчеркнул экономист, «в качестве основного показателя для измерения ПИИ мы используем данные платежного баланса вместо данных, публикуемых Государственным комитетом статистики». Предварительные данные платежного баланса за первое полугодие 2009 года свидетельствуют о том, что чистые ПИИ составили 2 млрд. 62 млн. долл. - умеренное расхождение, сообщил он.

По словам А.БЛИНОВА, данные Госкомстата полезны благодаря наличию разбивки по отраслям и странам происхождения инвестиций. В частности, увеличение французских инвестиций в финансовый сектор во втором квартале на 329 млн. долл. может быть связано со сделкой BNP Paribas по приобретению 24,5% акций «УкрСиббанка» у украинского бизнесмена Эрнеста ГАЛИЕВА, а также с увеличением уставного капитала «УкрСиббанка» с 4 млрд. грн. до 5,3 млрд. грн., считает экономист. Он отметил, что эта сделка повысила позицию Франции в рейтинге стран-инвесторов с 10 до 7 места.

Экономист добавил, что другие страны, которые обеспечивали приток ПИИ во втором квартале – это Нидерланды, Кипр, Германия и Великобритания. Он отметил, что большая часть этих инвестиций связана не со сделками по слиянию и поглощению, а с капитальными вливаниями в целях поддержки местных дочерних компаний. В то же время, в этом году поддержка платежного баланса прямыми иностранными инвестициями значительно сократилась, сообщил А.БЛИНОВ.

Как сообщал УНИАН, по данным Госкомстата, в первом полугодии 2009 года иностранные инвесторы направили в экономику Украины 2 млрд. 699,7 млн. долл. прямых инвестиций, что на 59,8% меньше, чем за аналогичный период 2008 года.

В целом прирост общего объема иностранного капитала в экономике страны, с учетом его переоценки, потерь и курсовой разницы, составил 2 млрд. 358,6 млн. долл., что на 65,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

В свою очередь, из Украины в экономики других стран мира направлено 25,9 млн. долл. прямых инвестиций.