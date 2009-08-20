Правительство Швейцарии продает свою долю акций в банке UBS

Правительство Швейцарии заявило о намерении продать свою долю акций в банке UBS AG. Это решение последовало сразу после заключения между правительством Швейцарии и США соглашения, согласно которому банк UBS обязан предоставить информацию о 4 тысячах 450 американских клиентах банка, подозревающихся в сокрытии своих активов на его счетах.

В среду, 19 августа, на фондовой бирже Цюриха стоимость одной акции банка UBS составляла 15,7 доллара. Таким образом, доля правительства страны в этом достигает суммы в 5,22 миллиарда долларов.

После продажи акций банк будет обязан выплатить правительству проценты на сумму 1,8 миллиарда швейцарских франков.

По данным правительства, продажа акций позволит возместить инвестиции в банк UBS в размере 6 миллиардов франков, сделанные властями Швейцарии в октябре прошлого года, передает АР.

Мировое соглашение между правительствами США и Швейцарии по поводу швейцарского банка UBS, который обвиняется в укрывательстве доходов богатых американцев от налогов было подписано в среду. США называют его "отвечающим интересам правительства США". В обнародованном предварительном заявлении швейцарской стороны оно названо "компромиссным".

Согласно соглашению, UBS передаст американской стороне информацию о почти 5 тысячах клиентов из США, что в десять раз меньше того, что запрашивали США. Главным требованием американской стороны было открытие банком имен 52 тысяч клиентов, которые подозреваются в использовании "серых" схем с помощью UBS.

Передача сведений о банковских клиентах противоречит швейцарскому национальному законодательству.

По первоначальным данным американских правоохранительных органов, банк UBS помог состоятельным американцам спрятать от налогов 15-20 миллиардов долларов. Они отмечают, что с 2002 по 2007 годы "серыми" схемами в швейцарском банке воспользовались около 20 тысяч граждан США. Однако к началу слушаний список американских клиентов значительно вырос.

Сам банк ранее утверждал, что речь идет лишь о нескольких сотнях клиентов из США.

В ответ на выдвинутые Вашингтоном обвинения UBS согласился выплатить 780 миллионов долларов штрафа правительству США и сотрудничать по делу о налоговых махинациях, назвав имена американцев, нарушивших налоговое законодательство.