Курс покупки/продажи доллара в комбанках повысился

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 8,31 грн./долл., продают – по 8,38 грн./долл. Курс покупки/продажи незначительно повысился по сравнению с 19 августа, сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 8,23-8,35 грн./долл., по продаже – 8,34-8,40 грн./долл.

Средний курс покупки евро в украинских банках повысился на 0,5%, по сравнению с 19 августа, и составляет сегодня 11,72 грн./евро, продажи – на 0,8%, до 11,94 грн./евро.

Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 11,50-11,85 грн./евро, по продаже – в пределах 11,78-12,00 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках по сравнению с 19 августа повысился на 1% и составляет в среднем 0,2445 грн./рубль, продажи – на 0,3%, 0,2598 грн./рубль.

Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,20-0,259 грн./рубль, по продаже – 0,255-0,27 грн./рубль.

Средний курс покупки доллара в банках Киева составляет сегодня 8,31 грн./долл., продажи – 8,38 грн./долл., курс покупки/продажи немного повысился со вчерашнего дня. Предложения столичных коммерческих банков и пунктов обмена валют по покупке доллара колеблются в пределах 8,25-8,34 грн./долл., по продаже – 8,37-8,40 грн./долл.

Средний курс покупки евро в банках Киева повысился на 0,6% со вчерашнего дня – до 11,72 грн./евро, продажи – на 1% - до 11,97 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 11,50-11,85 грн./евро, по продаже – в пределах 11,93-12,00 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках столицы, по сравнению с 19 августа, повысился на 1,1% и составляет в среднем 0,2424 грн./рубль, курс продажи – почти не изменился - 0,2605 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,20-0,255 грн./рубль, по продаже – 0,257-0,27 грн./рубль.

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«Укрсоцбанк»: доллар США – 8,23/8,38 грн., евро – 11,60/12,00 грн., рубль – 0,20/0,26 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 8,25/8,40 грн., евро – 11,50/12,10 грн., рубль – 0,24/0,26 грн.

«Укргазбанк»: доллар США – 8,27/8,37 грн., евро – 11,60/11,86 грн., рубль – 0,248/0,258 грн.

Официальный курс НБУ на сегодня, 20 августа, составляет: гривни к доллару США – 7,848, к евро – 11,075098, к российскому рублю – 0,24587.