Рецессия экономики США, похоже, завершилась

Самая тяжелая рецессия экономики США с 30-х годов, возможно, уже завершилась. С таким мнением выступил старший экономист Goldman Sachs Group Эдвард Мак Келви, передает Bloomberg.

В подтверждение своих слов экономист приводит данные о том, что в США зафиксирован рост промышленного производства в июле впервые за 9 месяцев.

Кроме того, прогнозируемое повышение ВВП в текущем квартале и стабильный рост объема продаж с дальнейшим увеличением промышленного производства помогут укрепить мнение об окончании рецессии.

Аналогичного мнения придерживаются и другие аналитики. В частности, на рынке с оптимизмом ожидают публикации индекса ведущих экономических индикаторов, который в июле мог продемонстрировать рост в течение четвертого месяца подряд. В случае если данные совпадут с прогнозами, это станет еще одним свидетельством окончания рецессии в американской экономике.