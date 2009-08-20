Межбанк: доллар растет

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США вновь открылись повышением котировок – 8,3530/8,3885 грн./долл., к 12:00 цены выросли – 8,3770/8,3915 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», торги по российскому рублю стартовали котировками 0,2634/0,2651 грн./рубль, к 12:00 цены поднялись - 0,2643/0,2653 грн./рубль. На российском валютном рынке курс доллар-рубль упал и к 12:00 установился на уровне 31,62 рубля за доллар (-0,3350).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с отметки 1,4221/1,4223 долл./евро, изменяясь в достаточно узком коридоре. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 11,8860/11,9210 грн./евро, к 12:00 цены ушли вверх - 11,9220/11,9440 грн./евро.