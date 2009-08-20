ЕБРР и KfW станут владельцами 30% «Мегабанка»

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и немецкий государственный банк развития KfW Entwicklungsbank приобретают 30% ОАО «Мегабанк» (Харьков).

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ЕБРР, переданном агентству УНИАН.

Покупка акций будет реализована в рамках предоставления ЕБРР и KfW украинскому банку пакета финансирования на общую сумму до 28,9 млн. евро.

Программа финансирования предусматривает также долгосрочный кредит ЕБРР, эквивалентный 10,4 млн. евро, и субординированный кредит KfW, эквивалентный 2,5 млн. евро. Средства будут использованы, в том числе, для кредитования местных заемщиков после стабилизации рынка.

В рамках транзакции ЕБРР и KfW организовывают программу технической помощи на сумму до 0,9 млн. долл. США, которая поможет улучшить управление рисками в ОАО «Мегабанк».

По данным пресс-службы, с начала т.г. года с учетом данной трансакции, ЕБРР уже предоставил украинским банкам финансирование на сумму более 500 млн. долл.

Ассигнование KfW является частью двустороннего Немецко-Украинского финансового сотрудничества, которое началось в 2003 году. KfW осуществляет данную инвестицию в ОАО «Мегабанк» по поручению Немецкого Федерального Правительства в рамках «Программы поддержки украинских банков», на которую в 2009 году предусмотрено финансирование в объеме 30 млн. евро.

Справка УНИАН. ОАО «Мегабанк» основано в 1990 году в Харькове.

Активы банка на 1 июля т.г. составили 2,95 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – 2,377 млрд. грн., обязательства – 2,466 млрд. грн., уставный капитал - 350 млн. грн., собственный капитал – 484,071 млн. грн.

В первом полугодии 2009 года банк получил прибыль в размере 1,073 млн. грн., в 2008 году – 21,9 млн. грн.

По данным «Мегабанка», на 1 апреля 2009 г. его акциями владели: Виктор СУББОТИН, прямое участие – 5,1831%, опосредованное – 65,8445%; ЗАО «М-Инвест», прямое участие – 49,9%; Елена СУББОТИНА, прямое участие – 0,0001%, опосредованное – 65,0537%.