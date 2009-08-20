Банковское кредитование возобновится в I квартале 2010 г.

На возобновление активного банковского кредитования можно рассчитывать в I квартале 2010 года. Об этом говорится в подготовленном аналитиками инвестиционной группы «Сократ» отчете, переданном УНИАН.

«Мы считаем, что к тому времени (I квартал 2010 г. – УНИАН) банки, наконец, примут необходимые меры и приступят к списанию проблемных долгов», - отмечается в отчете.

По мнению авторов отчета, в настоящее время банки не ощущают проблем ликвидности, однако качество активов будет главной проблемой в следующем году. Значительная сумма займов в иностранной валюте (58% совокупных кредитов) в сочетании с девальвацией гривни (в годовом измерении - 58%), сокращение численности населения и реальных доходов в сфере бизнеса резко ухудшают качество банковских кредитных портфелей. «В результате – формирование дополнительных резервов приводит к убыткам банков», - говорится в отчете.

«Мы ожидаем, что деятельность большинства украинских банков будет неприбыльной в 2009 году. Тем не менее мы верим, что проблемы с качеством активов для большинства банков не будут превращаться в проблемы ликвидности, и мы не ожидаем повторного кризиса ликвидности», - отмечают авторы отчета.

«Тем не менее, мы не ожидаем быстрого восстановления доверия к банковской системе и считаем, что докризисный уровень доверия сможем увидеть не раньше, чем в 2011 году. Таким образом, мы не ожидаем значительного притока вкладов до 1 квартала 2010», - добавляют аналитики.