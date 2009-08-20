Эксперт: 3% роста ВВП Украины в 2010 г. вполне реальны

Ожидаемые правительством Украины 3% роста реального ВВП в 2010 году вполне реальны, однако инфляция на уровне 9,7% маловероятна.

Такой прогноз озвучил в комментарии УНИАН экономист компании Astrum Investment Management Алексей БЛИНОВ.

По его мнению, «в течение всего следующего года будет много инфляционных факторов». Во-первых, это ожидаемое ежеквартальное увеличение цены газа для населения и муниципальных электростанций, отметил экономист. Он считает, что такое увеличение гарантированно повлияет на тарифы ЖКХ, на долю которых приходится 12,6% стоимости потребительской корзины.

Во-вторых, напомнил А.БЛИНОВ, цены на электроэнергию для населения остаются неизменными с 2006 года, и их корректировка в сторону повышения давно назрела. В-третьих, добавил он, ожидаемое возобновление экономического роста подразумевает денежно-кредитную экспансию и рост инфляции спроса.

По оценкам экономиста, инфляция в 2010 году должна составить 20%, что даже превышает ожидаемый показатель этого года в 16,5%.

Как сообщал УНИАН, ранее и.о. министра финансов И.УМАНСКИЙ заявлял, что Министерство финансов Украины готовит проект Государственного бюджета на 2010 год с дефицитом 3% ВВП.

Проект Госбюджета на 2010 год рассчитывается с прогнозным показателем инфляции 9,7% и ростом ВВП 3%.