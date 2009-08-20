Межбанк: доллар снова растет

Сегодня на украинском межбанковском валютном рынке продолжился рост цен на американскую валюту: к закрытию торгов ценовые уровни установились на значениях 8,3760/8,3925 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», в 14:45 Национальный банк Украины объявил о продаже долларов по курсу 7,95 грн./долл.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2634/0,2651 грн./рубль, к 12:00 цены поднялись до 0,2643/0,2653 грн./рубль. К закрытию цены откатились к уровню 0,2640/0,2650 грн./рубль. В России курс доллар-рубль упал и составил 31,725 рублей за доллар (-0,23).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в очень узком диапазоне – 1,4210/1,4255 долл./евро. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 11,8860/11,9210 грн./евро, к 12:00 цены ушли вверх – 11,9220/11,9440 грн./евро. К закрытию торгов ценовые показатели по евро-гривне снизились до 11,8960/11,9185 грн./евро.