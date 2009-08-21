Руководство «Родовид Банка» инициировало возбуждение дела

Руководство «Родовид Банка» выступило инициатором возбуждения уголовного дела против группы компаний-мошенников.

Об этом сказано в сообщении пресс-службы банка, размещенном на его официальном сайте.

«19 августа министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО сообщил о нарушениях во время рефинансирования коммерческих банков, в частности, и «Родовид Банка», – сказано в сообщении. – Вынуждены уточнить, что криминальное дело было возбуждено по инициативе временной администрации банка не в отношении прежних руководителей финучреждения, а относительно группы мошенников, которые пытаются присвоить кредитные средства и вывести залоговое имущество из-под залога».

Как сообщает пресс-служба «Родовид Банка», указанные лица через ряд фиктивных банкротств уклоняются от возвращения средств банку. Стоимость земельного участка, под залог которого получен кредит, в несколько раз превышает размер невозвращенных средств, данные лица пытаются уклониться от передачи этого земельного участка на баланс банка. В данный момент проводится досудебное следствие.

Администрация банка отмечает, что по отношению ко всем должникам банка, которые не возвращают кредитные средства, будут применены соответствующие меры, а виновных не только обяжут вернуть деньги, но и будут привлекать к ответственности за нарушение закона.

«Названия конкретных компаний, адреса земельных участков, имена конкретных лиц мы не можем обнародовать, учитывая банковскую и следственную тайну», – сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 19 августа министр внутренних дел Ю.ЛУЦЕНКО заявил, что Генеральная прокуратура Украины по материалам Министерства внутренних дел возбудила уголовное дело по фактам незаконных действий руководства банка «Надра» при выдаче в 2008 году кредитов юридическим лицам. Также министр отметил, что Управление по борьбе с организованной преступностью столичной милиции проводит доследственное расследование по фактам финансовых злоупотреблений на сумму 2 млрд. грн. в «Родовид Банке».

Ю.ЛУЦЕНКО назвал «нахальным ограблением» вкладчиков действия бывших должностных лиц банка «Надра» и «Родовид Банка». «То, что происходило в банках «Родовид» и «Надра» до назначения государственных управляющих, можно охарактеризовать как открытое, циничное и нахальное ограбление в сговоре с коррумпированным руководством коммерческих банков», – сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

Справка УНИАН. 17 апреля т.г. Кабинет Министров Украины утвердил перечень банков для рекапитализации государством, среди которых «Надра», «Родовид Банк», «Укргазбанк», «Укрпромбанк» и банк «Киев».

10 июня Кабмин принял решение о рекапитализации трех негосударственных коммерческих банков – «Укргазбанка», «Родовид Банка» и банка «Киев».

Кроме того, НБУ намерен в ноябре т.г. способствовать реструктуризации задолженности перед нерезидентами ОАО «КБ «Надра» и начать его рекапитализацию.