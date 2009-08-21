«Сведбанк» увеличит уставный капитал

Акционеры «Сведбанка» 19 августа приняли решение увеличить уставный капитал на 5 млрд. грн. до 7,159 млрд. грн. Об этом говорится в сообщении пресс-службы банка, переданном УНИАН.

Увеличение уставного капитала будет проходить путем проведения закрытого (частного) размещения дополнительного XX выпуска простых именных акций АО "Сведбанк" (публичное).

Акционеры банка также утвердили аудиторский отчет о проверке консолидированной финансовой отчетности ОАО "Сведбанк" по состоянию на 31 декабря 2008 г.

Справка УНИАН. Публичное акционерное общество «Сведбанк» (г. Киев) основано в 1991 году.

Активы банка на 1 июля 2009 года составляли 13,841 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – 13,092 млрд. грн., обязательства – 11,993 млрд. грн., собственный капитал – 1,848 млрд. грн., уставный капитал – 2,159 млрд. грн.

По итогам первого полугодия т.г. банк получил убыток в 478,942 млн. грн., по итогам 2008 года - прибыль 39,6 млн. грн.

99,9978% акций банка принадлежат Swedbank (Швеция).