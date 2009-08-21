Банк "Форум" увеличит уставный капитал на 1,1 млрд. грн.

Акционеры банка «Форум» 19 августа т.г. приняли решение об увеличении уставного капитала на 1,1 млрд. грн. – до 3,359 млрд. грн. Об этом говорится в сообщении пресс-службы банка, переданном УНИАН.

Сроки проведения допэмиссии и остальные связанные с этим процессом вопросы будут рассмотрены на следующем собрании акционеров, дата проведения которого еще не определена.

Справка УНИАН. Акционерный коммерческий банк «Форум» (Киев) создан в 1994 году.

Активы банка на 1 июля 2009 года составили 19,132 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – 16,546 млрд. грн., обязательства – 16,885 млрд. грн., уставный капитал – 2,259 млрд. грн., собственный капитал – 2,247 млрд. грн.

Убыток банка по итогам первого полугодия текущего года составил 283,29 млн. грн., по итогам 2008 года банк получил чистую прибыль 10,3 млн. грн.

Немецкий Commerzbank владеет 60,04% акций банка «Форум», Леонид ЮРУШЕВ напрямую владеет 10,5135% акций, ОАО «ВЗНКИФ Унибудинвест» – 15,7396%.