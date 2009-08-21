Дефицит текущего счета платежного баланса в июле достиг 1,2 млрд.долл.

По предварительным данным, отрицательное сальдо текущего счета платежного баланса Украины в июле 2009 года увеличилось на 355 млн. долл. против 78 млн. долл. в июне (за январь-июль дефицит текущего счета составил 1,218 млрд. долл.).

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.

По данным НБУ, кумулятивный (за последние 12 месяцев) дефицит текущего счета в июле несколько увеличился и составил 6,9 млрд. долл. (в июне – 6,7 млрд. долл.).

Отрицательное сальдо торговли товарами в июле увеличилось до 717 млн. долл. (в июне – 167 млн. долл.) в основном за счет роста объемов импорта (на 23,4% против июня).

Дефицит финансового счета в июле составил 589 млн. долл. по сравнению с 654 млн. долл. в июне (за январь-июль – 7 млрд. долл.).

Чистое погашение внешних обязательств банковским сектором увеличилось до 1 млрд. долл. против 0,7 млрд. долл. в июне. В июле коэффициент покрытия внешних выплат по долговым обязательствам новыми привлечениями для банков составил 74,8%. В то же время чистые привлечения других секторов экономики по кредитам и облигациям составили 290 млн. долл., чистые погашения сектора госуправления – 119 млн. долл. В целом отрицательное сальдо по статье «кредиты и облигации» составило 831 млн. долл.

За январь-июль отрицательное сальдо по долговым операциями частного сектора составило 4,5 млрд. долл. по сравнению с 10,2 млрд. долл. притока за аналогичный период 2008 года.

Объемы чистого притока прямых иностранных инвестиций в Украину оставались на достаточно низком уровне – 317 млн. долл., хотя и увеличились по сравнению с предыдущим месяцем – 239 млн. долл. (за январь-июль – 2,4 млрд. долл.).

Объемы оттока наличной валюты из банковского сектора увеличились до 1,1 млрд. долл. по сравнению с 153 млн. долл. в июне (за январь-июль – 5,4 млрд. долл.).

В июле 2009 года отрицательное сальдо сводного платежного баланса составило 944 млн. долл. по сравнению с 732 млн. долл. в июне (за январь-июль – 8,2 млрд. долл.). Однако получение третьего транша от Международного валютного фонда по кредиту stand-by в размере 3,3 млрд. долл. позволило увеличить резервные активы на 2,3 млрд. долл. Объем международных резервов по состоянию на 1 августа 2009 года составил 29,6 млрд. долл., что обеспечивает финансирование импорта товаров и услуг на протяжении 5,9 месяця.