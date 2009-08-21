Home Сredit B.V. вышла из состава акционеров банка «Приватинвест»

Home Сredit B.V. (Амстердам, Голландия) вышла из состава акционеров ОАО «АБ «Приватинвест» (Чернигов).

Об этом сообщается в официальном интернет-издании Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

«Пакет акций юридического лица – компании Home Сredit B.V. уменьшился с 599 018 872 штук (99,8365% голосующих акций) до 0 штук (0% голосующих акций)», – говорится в сообщении.

Также сообщается, что физическое лицо (кто именно, банк не уточняет) стало владельцем 18,8358% акций банка (113 014 893 штук акций)

Справка УНИАН. АБ «Приватинвест» (ранее – «Черниговбанк») основан в 1991 году.

Чистая прибыль банка по итогам первого полугодия 2009 года составила 1,707 млн. грн.

По данным НБУ, на 1 июля 2009 года его крупнейшим акционером являлась Home Credit B. V. (Амстердам, Голландия), которой принадлежало 99,8365%.