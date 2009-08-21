Золото дорожает из-за снижения доллара

Золото дорожает благодаря снижению курса доллара к евро после выхода хороших макроэкономических данных из еврозоны, сообщает Рейтер.

В 15.45 МСК золото торговалось на уровне $944,40 за унцию по сравнению с $939,35 при закрытии торгов в четверг, а декабрьские фьючерсы в Нью-Йорке подорожали на $3,90 до $945,60 за унцию.

Аналитики считают, что в результате попыток вырваться из нынешнего ценового диапазона золото может подешеветь, а затем вновь штурмовать психологически важный рубеж в $1.000 за унцию. Росту цен однако препятствует слабый спрос на физическом рынке.

"Рынок застрял между $935 и $945", - говорит эксперт Bank of Nova Scotia Саймон Уикс.

Сводный индекс менеджеров по закупкам (PMI) в зоне евро, рассчитываемый компанией Markit и отражающий изменения в экономической активности, в августе 2009 года вырос, согласно предварительным данным, до 50 пунктов с 47,0 пункта в июле. После этого сообщения европейские фондовые рынки стали расти, а доллар начал снижаться к евро.

По прогнозам аналитиков, окончание мировой рецессии будет сопровождаться ростом инфляции, что будет стимулировать покупку золота как защиты от роста цен.

Трейдеры в Азии указывают на спад спроса на ювелирные изделия как фактор, довлеющий над спотовым рынком золота. Импорт золота в Индии - крупнейшем в мире рынке этого металла - снизился в июле на две трети по сравнению с июлем прошлого года.

"Золото - это предмет роскоши, а сейчас деньги тратятся в первую очередь на необходимые вещи. Индия - наглядный тому пример", - сказал главный аналитик Fujitomi Co Ltd Казуико Сайто.