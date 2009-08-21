В Грузии уволен министр экономического развития

Премьер-министр Грузии Ника Гилаури уволил в пятницу министра экономики Лашу Жванию, назвав причиной отставки недостаточную работу в привлечении инвестиций, сообщил премьер. Об этом сообщает Рейтер.

"Я недоволен его работой, и он должен покинуть свой пост сегодня", - сказал он журналистам.

Должность министра экономического развития пока остается вакантной. Согласно Конституции, новый министр должен быть назначен в течение двух недель.

"Министр экономического развития проводил недостаточную работу по привлечению иностранных инвестиций и создания условий для уже работающих инвесторов," - сказал Гилаури.

По его словам, министерство, в частности, до сих по не оформило соглашение о защите инвестиции с Чехией, из-за чего страна недосчиталась около 200 миллионов евро инвестиций от двух чешских компаний - Energo Pro, владеющей крупными энергогенерирующими объектами и дистрибьютерской сетью, и Block Georgia, работающей в здравоохранении.

Премьер сказал, что в этом году правительство планирует получить от приватизации 317 миллионов лари, однако за первое полугодие министерство экономического развития смогло привлечь от продажи госсобственности только 15 миллионов лари.

Гилаури также отметил отсутствие координации в работе минэкономразвития с другими ведомствами, "особенно с министерством энергетики".

Жвания сказал журналистам, что не согласен с этими доводами и назвал в числе причин своей отставки разногласия с премьером.

"Я считаю, что у меня была правильная политика... У нас абсолютное разногласие, я не могу согласиться с проводимой Гилаури политикой", - сказал Жвания.

По его словам, министерство перевыполнило планы по приватизации, и он делал все возможное для привлечения инвестиций.

"Гилаури - слабый премьер... Он не разбирается в элементарных принципах управления", - сказал Жвания.

По прогнозам правительства, ВВП Грузии упадет в этом году на 1,5 процента из-за бегства инвесторов после августовской войны прошлого года с Россией, влияния глобального экономического кризиса и массовых протестов оппозиции весной и летом. Экономика страны в значительной степени полагается на обещанную поддержку западных доноров в размере $4,5 миллиарда.