Кабмин и Рада "сыграли" на Евро-2012

Кабинет Министров Украины на своем внеочередном заседании принял постановление «Об уточнении задач и мероприятий Государственной целевой программы подготовки и проведения в Украине финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время сегодняшнего заседания Верховной Рады сообщил первый заместитель Председателя парламента Александр ЛАВРИНОВИЧ.

В соответствии с постановлением, Министерство экономики вместе с другими центральными и местными органами исполнительной власти должны пересмотреть задачи и меры по подготовке к Евро-2012 и подать правительству свои предложения для рассмотрения на заседании 26 августа.

Этим же постановлением Кабмин признал утратившим действие свое постановление от 22 июля 2009 года №793.

В то же время, Верховная Рада Украины поручила Кабинету министров Украины обеспечить неуклонное выполнение Закона Украины "О Государственном бюджете Украины на 2009 год" в части порядка определения перечня объектов, мер и объемов бюджетных средств, которые будут направлены на их выполнение за счет бюджетной программы "Реализация Государственной целевой программы подготовки и проведения в Украине финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу».

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего постановления “О некоторых вопросах обеспечения реализации Закона Украины “О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2009 год" и некоторые другие законы Украины» проголосовали 385 народных депутатов из 408 зарегистрированных в сессионном зале.

ВР постановила обратить внимание Кабинета министров Украины на недопустимость нецелевого использования бюджетных средств, предусмотренных Законом Украины “О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2009 год" и некоторые другие законы Украины» от 21 августа 2009 года. С целью обеспечения системного контроля над использованием бюджетных средств, предусмотренных для выполнения бюджетной программы "Реализация Государственной целевой программы подготовки и проведения в Украине финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу, строительства, реконструкции, развития и содержания сети автомобильных дорог, в том числе строительства и реконструкции мостов государственной и коммунальной собственности (включая строительство железнодорожно-автомобильного мостового перехода через р. Днепр в г. Киеве в сумме 650 000 тыс. гривен), а также строительства метрополитенов в городах Днепропетровске, Донецке, Киеве и Харькове", Государственному казначейству Украины ежеквартально (не позже 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом) поручено предоставлять Верховной Раде Украины, Кабинету министров Украины и Счетной палате информацию об использовании указанных бюджетных средств в разрезе соответствующих главных распорядителей средств государственного бюджета, мероприятий и объектов. Счетной палате поручено обеспечить постоянный контроль над использованием отмеченных бюджетных средств и ежеквартально информировать Верховную Раду Украины о его результатах.

Постановление вступает в силу одновременно со вступлением в силу Закона Украины “О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2009 год" и некоторые другие законы Украины» от 21 августа 2009 года.