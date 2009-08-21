Рубль укрепился к бивалютной корзине на 7 копеек

Рубль укрепился к бивалютной корзине (0,55 доллара и 0,45 евро) по итогам валютных торгов на ММВБ в пятницу на 7 копеек по сравнению с уровнем закрытия четверга на фоне вновь дорожающей нефти и позитива на рынках акций, свидетельствуют данные биржи. Об этом сообщает РИА Новости.

Стоимость корзины на 17.00 мск составила 37,82 рубля против 37,89 рубля на закрытии в четверг и 37,69 рубля по итогам торгов в прошлую пятницу. Сделки по доллару расчетами "завтра"на 17.00 мск пятницы проходили на отметке 31,64 рубля (минус 20 копеек к закрытию четверга), сделки по евро расчетами "завтра" - на уровне 45,37 рубля (плюс 7 копеек). На текущей неделе, по мере стихания слухов о возможной девальвации национальной валюты и снижения спекулятивной активности, на российском валютном рынке вновь прослеживается достаточно высокая корреляция курса рубля с ценами на нефть. Тем не менее, некоторая неопределенность сохраняется, поэтому даже небольшие коррекции на рынке нефти приводят к значительным покупкам валюты, что способствует сохранению заметной волатильности. На этой неделе не слишком существенные движения цен на нефть приводили к изменению стоимости корзины в диапазоне от 37,56 до 38,40 рубля. В пятницу цены на "черное золото"после небольшой коррекции вновь приблизились к годовым максимумам - котировки октябрьских фьючерсов на смесь Brent достигали 74,6 доллара за баррель. Европейская валюта в пятницу демонстрирует заметный рост по отношению к американской на Forex - к закрытию валютных торгов в России пара евро-доллар торговалась на отметке 1,4333 против 1,4220 доллара за евро накануне вечером.