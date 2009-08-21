НБУ на спецаукционе продал 0,9 млн. швейцарских франков
По курсу 7,45 грн.
Национальный банк Украины сегодня на специальном аукционе продал 928 тыс. швейцарских франков по курсу 7,45 грн. за один швейцарский франк.
Об этом сообщается на сайте НБУ.
По информации Нацбанка, в аукционе приняли участие шесть банков: АКБ «Укрсоцбанк», АКИБ «УкрСиббанк», АО «ОТП Банк», АО «Укрэксимбанк», ОАО «БМ Банк» и ПАО «Универсал Банк».
Как сообщал УНИАН, с 27 февраля т.г. Нацбанк начал проводить целевые валютные аукционы для удовлетворения потребностей заемщиков – физических лиц с целью погашения ими задолженности по кредитам, полученным в валюте.
Банки должны обеспечить продажу клиентам иностранной валюты, купленной на валютном аукционе Национального банка Украины, по курсу, который не может превышать курс аукциона плюс 0,2% от суммы покупки на уплату пенсионного сбора.
В случае проведения операций по погашению задолженности клиентов по кредитам через текущие счета, открытие текущих счетов клиентам и проведение расчетных операций для обеспечения процедуры погашения задолженности клиентов по кредитным договорам за счет иностранной валюты, купленной на валютном аукционе, осуществляется исключительно на бесплатной основе.