НБУ отозвал лицензии у 2-х банков

Правление Национального банка Украины (НБУ) с 21 августа отозвало банковскую лицензию и начало процедуру ликвидации АКБ “Европейский” и ОАО “Национальный стандарт”.

Об этом сообщается на сайте НБУ.

По информации Нацбанка, ликвидатором ОАО “Национальный стандарт” назначен физлицо-независимый эксперт Юрий ЖУРБУС, АКБ “Европейский” – Игорь ЕВСЕЕНКО.

Также сообщается, что с 21 августа прекращены полномочия временных администраторов, правления, наблюдательного совета и общего собрания акционеров банков.

Как сообщал УНИАН, 15 мая Национальный банк Украины ввел временные администрации в ОАО КБ «Национальный стандарт» (временным администратором назначен Георгий ШУШПАНОВ) и в АКБ «Европейский» (временный администратор Роман КУДРИЦКИЙ).

Временные администрации в обоих банках введены сроком на один год.

В указанных банках также введен с 15 мая 2009 года мораторий на удовлетворение требований кредиторов сроком на шесть месяцев.

Справка УНИАН. АКБ «Европейский» зарегистрирован Национальным банком Украины 3 марта 1993 года.

Банк «Европейский» по итогам первого полугодия 2009 года получил убыток 141,411 млн. грн. по сравнению с прибылью 5,011 млн. грн. годом ранее.

ОАО Коммерческий банк «Национальный стандарт» (г. Киев) стало правопреемником ОАО КБ «Славутич», которое работало на финансовом рынке с 1992 года.

Первое полугодие 2009 года банк закончил с убытком - 227,074 млн. грн.