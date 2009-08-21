ФPC США надеется на скорый рост мировой экономики

Мировая экономика, по всей видимости, начинает приходить в себя после глубокого спада, однако восстановление, скорее всего, будет медленным при сохранении некоторых рисков, заявил в пятницу глава американского Центробанка Бен Бернанке. Об этом сообщает Рейтер.

"После резкого падения в прошлом году экономическая активность вроде бы начинает выравниваться, как в США, так за рубежом, а перспективы возвращения к росту в ближайшее время видятся хорошими", - говорится в тексте, подготовленном главой ФРС США для выступления на ежегодной конференции Федерального резервного банка штата Канзас.

"Хотя нам удалось избежать худшего, в будущем нас еще ожидают трудности", - отметил Бернанке, предупредив что "восстановление, судя по всему, сначала будет достаточно медленным, а безработица будет только постепенно отступать с высоких уровней".

По мнению Бернанке, по-прежнему сохраняются серьезные угрозы, поскольку финансовые рынки все еще испытывают неприятности из-за начавшегося два года назад кризиса. Проблемы, с которыми сталкиваются население и бизнес при получении кредита, также остаются причиной головной боли, считает глава ФРС.

Кризис высветил необходимость "срочно" устранить фундаментальные слабости финансовой системы, в особенности реформировать способы определения правил и контроля за их выполнением, полагает Бернанке.