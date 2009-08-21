"Мегабанк" увеличит уставный фонд на 150 млн. грн.

Акционеры ОАО «Мегабанк» приняли решение увеличить уставный фонд банка на 150 млн. грн. – до 350 млн. грн.

Соответствующее решение акционеры приняли на общем собрании 21 августа, сообщил банк в системе раскрытия информации Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, уставный фонд будет увеличен путем допэмиссии 150 млн. штук акций номинальной стоимостью 1 грн.

Цель допэмиссии – увеличение капитализации банка.

Закрытое (приватное) размещение акций допэмисси планируется провести в период с 18 сентября т.г. по 14 октября включительно.

Справка УНИАН. ОАО «Мегабанк» (до 1995 г. – «Добродій») основано в 1990 году в Харькове.

Активы банка на 1 января 2009 г. составляли 2 млрд. 940 млн. 843 тыс. грн., обязательства – 2 млрд. 607 млн. 825 тыс. грн., собственный капитал – 333,018 млн. грн., уставный капитал – 200 млн. грн.

Чистая прибыль ОАО «Мегабанк» по итогам 2008 г. составила 21,9 млн. грн.

По данным «Мегабанка», на 1 января 2009 года его акциями владели: Виктор СУББОТИН, прямое участие – 5,1831%, опосредованное – 60,5381%; ЗАО «М-Инвест», прямое участие – 44,5936%, опосредованное – 5,3564%; Елена СУББОТИНА, прямое участие – 0,0001%, опосредованное – 57,7473%.