Укргазбанк будет обслуживать "дочек" Нафтогаза?

«Укргазбанк» ведет активные переговоры с НАК «Нафтогаз Украины» о принятии на обслуживание ряда ее дочерних структур.

Об этом сказал председатель правления «Укргазбанка» Александр МОРОЗОВ в интервью еженедельнику «Зеркало недели» (№31 от 22-28 августа 2009 года)

Он напомнил, что «Укргазбанк» когда-то создавался как структура, ориентированная именно на газовую отрасль.

«Поэтому одну из главных своих задач я вижу в том, чтобы начать максимально эффективно использовать в сегодняшних условиях весь опыт, накопленный за 16 лет существования банка», - пояснил А.МОРОЗОВ.

По его словам, предприятия системы НАК «Нафтогаз Украины» сотрудничают с более чем 60 банками. Таким образом, с одной стороны это позволяет диверсифицировать финансовые потоки и риски, но с другой — создает достаточно серьезные сложности управленческого характера, мешает оптимальному управлению этими потоками, убежден банкир.

По словам А.МОРОЗОВА, речь не идет о тотальной централизации.

«Мы не ставим задачу, чтобы завтра же «Нафтогаз» со всеми своими предприятиями перешел на обслуживание исключительно в «Укргазбанк». Но по мере увеличения возможностей банка, по мере роста заинтересованности НАК мы будем работать над тем, чтобы расширять взаимодействие», -— отметил он.

При этом он добавил, что «к тому же, если раньше было не совсем корректно говорить о масштабном сотрудничестве госкомпании с негосударственным Укргазбанком, то сейчас ситуация кардинально поменялась».

А.МОРОЗОВ отметил, что для реализации этой идеи целесообразно подписать некий меморандум, в котором будут отражены интересы и намерения каждого из подписантов. Он также уточнил, что такая идея уже нашла понимание в Минфине, Нацбанке и «Нафтогазе».

«Это пока проект. Как раз сейчас он рассматривается и обсуждается всеми сторонами. Если НАК «Нафтогаз» войдет в этот процесс, то она тоже будет одной из сторон, но пока прежде всего - это НБУ и Минфин. НБУ - как регулятор, а Минфин по закону определен как ключевое министерство, которое управляет долями государства в рекапитализированных банках», - пояснил банкир.

При этом А.МОРОЗОВ подчеркнул, что пока речь не идет об отказе от универсальности учреждения.

«Также здесь речь не идет о каком-то новом радикальном повороте. В Укргазбанке обслуживается много облгазов в регионах Украины, отдельных предприятий и филиалов НАК. То есть у банка уже много клиентов из этой отрасли, он хорошо знаком с ее спецификой. Речь идет о том, чтобы мы все наработки и имеющийся опыт систематизировали и посмотрели, в чем здесь может быть взаимный интерес», - уточнил он.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» - крупнейшая государственная вертикально-интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.