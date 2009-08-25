Сбербанк РФ возобновляет кредитование физлиц в валюте

Сбербанк РФ (SBER) со следующей недели возобновит выдачу кредитов физлицам в иностранной валюте. Об этом сообщил в понедельник глава Сбербанка Герман Греф на встрече с премьер-министром РФ Владимиром Путиным. По его словам, для граждан будет восстановлена возможность брать средства в валюте по всем кредитам, кроме ипотечных. Кредиты можно будет взять как в долларах, так и евро.

Г.Греф напомнил, что осенью прошлого года в период угрозы девальвации Сбербанк прекратил кредитование физлиц в валюте. Кроме того, гражданам была предоставлена возможность перевести долларовые кредиты в рублевые.

“Сейчас мы видим, что ситуация существенно стабилизировалась, риски девальвации существенно снизились, и мы приняли решение, что для физических лиц мы восстановим возможность по кредитованию в долларах”, - сказал глава Сбербанка.

Он добавил, что ранее Сбербанк выдавал в валюте свыше 50% автокредитов. Такие кредиты были особенно востребованы в крупных городах, Москве и Санкт-Петербурге, передает ПРАЙМ-ТАСС.