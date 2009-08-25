Валютные резервы ведущих стран мира стали резко расти

Валютные резервы ведущих стран мира вновь стали резко расти, и у десятка лидеров по этому показателю, включая Россию, на конец июня достигли примерно 5,1 трлн долл. Валютные запасы этих стран увеличились на 8,2% по сравнению с концом февраля, когда мировой экономический спад достиг своего апогея, сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на ведущую японскую экономическую газету Nikkei.

Сейчас валютные резервы "десятки" уже превысили уровень, существовавший на сентябрь прошлого года, когда крах американского инвестиционного банка Lehman Brothers возвестил о начале глобального кризиса. Особенно быстро растет состояние КНР, Тайваня и Южной Кореи.

На конец июня валютные запасы Китая превысили 2,13 трлн долл, увеличившись на 13,4% по сравнению с последними числами октября прошлого года. По размерам этих резервов КНР уверенно лидирует в мире. За этот же период валютные запасы Тайваня и Южной Кореи выросли, соответственно, на 14,2% и 15,6%.

После начала кризиса многие страны начали продавать доллары и скупать свою собственную валюту, стремясь не допустить ее обесценивания. Однако в марте, считают японские эксперты, произошел перелом: улучшилась ситуация на крупнейшем в мире фондовом рынке США, и инвесторы вновь стали проявлять интерес к активам новых быстро развивающихся стран. Их центральные банки после этого стали вновь скупать доллары, посчитав это удачным вложением своих средств.