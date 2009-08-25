Президент предлагает свой план экономического оздоровления

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО предлагает целостный план экономического оздоровления.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, выступая на Майдане Незалежности в Киеве с обращением к украинскому народу по случаю Дня Независимости Украины.

«Это мой опыт и знания как бывшего председателя Национального банка Украины и главы украинского правительства», - сказал Президент.

По его словам, основными приоритетами этого плана являются четкие, простые и конкретные действия.

Во-первых, сказал В.ЮЩЕНКО, это восстановление финансовой стабильности. «Сильные деньги, низкая инфляция, сильная бюджетная политика – вот три вещи, которые обеспечивают первичное надлежащее восстановление финансовой стабильности», - сказал Президент.

Вторым пунктом своего плана он назвал уменьшение налогообложения бизнеса, упрощение администрирования налогов.

Также в плане - содействие привлечению в украинскую экономику как отечественных, так и зарубежных инвестиций.

При этом особое внимание, по мнению В.ЮЩЕНКО, необходимо уделить подготовке к Евро-2012.

«Речь идет о десятках миллиардов долларов инвестиций, климат которым мы должны сформировать через профессиональную систему власти», - сказал Президент.

Также среди важных шагов В.ЮЩЕНКО назвал поддержку конкурентоспособного украинского производителя, сосредоточение власти на потенциальных точках экономического роста, на поддержке малого и среднего бизнеса.

Отметил Президент и необходимость полноценного рынка земли, снятия моратория на продажу земли, превращения аграрного сектора в одну из основ экспортного потенциала государства.

Также важное внимание В.ЮЩЕНКО уделяет необходимости согласованности в проведении экономических и социальных реформ в различных сферах жизни.

«Больше всего, в чем сегодня нуждается Украина, - это не пережидать кризис, а реформироваться», - сказал В.ЮЩЕНКО.

По его мнению, главным показателем работы власти на всех уровнях должен стать показатель продолжительности жизни и прироста населения, снижения динамики социально опасных болезней и тому подобное.

«Мой план касается всех сфер социальной и экономической жизни государства и человека. В его основе главный принцип – кризис должен быть использован для радикальных реформ, а не для выборов. Именно такие шаги способны открыть для Украины новую перспективу», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Президент отметил, что его план является реалистичным, а его цель - абсолютно достижимой.