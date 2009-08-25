Бернанке продолжит возглавлять ФРС

Президент США Барак Обама предложит парламенту утвердить Бена Бернанке в качестве главы Федеральной резервной системы на новый четырехлетний срок. Об этом сообщил источник в окружении Президента.

По его словам, на выступлении в Массачусетсе, где Обама сейчас проводит свой отпуск, Президент похвалит Бернанке за умелое управление финансами страны во время экономического кризиса, а также сообщит, что автоиндустрия США «проявляет признаки жизни», а кредитный рынок и рынок жилищного строительства были спасены от коллапса, передает Reuters.