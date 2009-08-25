Межбанк к 12:00: котировки выросли

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США вновь открылись повышением котировок – 8,4525/8,4885, к 12:00 цены выросли – 8,4780/8,4980 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», торги по российскому рублю стартовали котировками 0,2676/91, к 12:00 цены поднялись – 0,2688/98. На российском валютном рынке курс доллар-рубль понизился, и к 12:00 установился на уровне 31,4900 (-0,0177).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с отметки 1,4279/81, изменяясь в достаточно узком коридоре. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 12,0665/12,1120, к 12:00 цены ушли вверх – 12,0980/12,1245.