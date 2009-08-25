Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО называет неадекватной реакцию руководства НБУ и Совета Национального банка на ситуацию на валютном рынке.

Об этом он заявил сегодня корреспонденту УНИАН.

“На протяжении последнего времени, когда эксперты говорят, что нет оснований для дальнейшего обесценивания гривни, нет понятных и обоснованных действий руководства Нацбанка и председателя Совета НБУ, которые должны заниматься этими вопросами”, - сказал он.

По словам Н.ТОМЕНКО, теоретически можно объяснить “такое молчание” периодом выходных дней и праздников.

В то же время, отметил он, ситуация является настолько серьезной, что обеспечение стабильности национальной валюты требует, чтобы Нацбанк действовал адекватно при любых обстоятельствах.

“Надеюсь, что в ближайшее время Нацбанк и Совет НБУ сделают все, чтобы стабилизировать ситуацию на валютном рынке”, - сказал Н.ТОМЕНКО.