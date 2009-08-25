Эксперт: Евро и британский фунт подорожают к доллару

Евро и британский фунт на текущей неделе на мировом валютном рынке FOREX вырастут в цене по отношению к американскому доллару.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «FOREX CLUB» со ссылкой на руководителя информационно-аналитического центра Николая ИВЧЕНКО.

В сообщении указывается, что ценовой диапазон изменений курса валютной пары евро/доллар на текущей неделе – 1,4100-1,4430, британский фунт/доллар – 1,6250-1,6800.

Отмечается, что росту британского фунта и евро «будет способствовать позитивное настроение на глобальное восстановление после выходящих экономических данных. Индексы деловой активности в еврозоне оказались выше ожидаемых, данные по продажам на рынке жилья в США продемонстрировали значительный рост (7,2%)».

Н.ИВЧЕНКО также отметил, что евро на прошлой неделе на мировом валютном рынке FOREX по отношению к американскому доллару вырос на 0,9%. Европейская валюта торговалась в начале недели на уровне 1,4190 долл./евро, в конце недели торги по евро закрылись на уровне 1,4324 долл./евро. Британский фунт на прошлой неделе практически не изменился в цене по отношению к американскому доллару: в начале минувшей недели находился на уровне 1,6514 долл./брит. фунт, закончилась же неделя для британского фунта уровнем 1,6507 долл./брит. фунт.