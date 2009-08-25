Премьер: Экономический спад в Литве остановился

Экономический спад в Литве остановился. К такому выводу на основе последних статистических показателей пришел премьер Андрюс Кубилюс. "Худшие времена уже позади", - заявил он сегодня в интервью национальному радио.

По словам главы кабинета, о прекращении спада говорит сравнение экономических параметров конца 2008 года и нынешнего июля. По данным департамента статистики при правительстве республики, производство промышленной продукции в июле 2009 года по сравнению с июнем сократилось всего на 0,2%, тогда как по сравнению с июлем 2008 года спад составляет 15,7%. "Нельзя утверждать, что ничего позитивного не происходит", - отметил премьер. С другой стороны, наблюдая позитивные тенденции на внутреннем рынке и в мировой экономике, "не стоит впадать в иллюзию, что все трудности позади", считает А.Кубилюс.