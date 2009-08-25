Основы денежно-кредитной политики на 2010г. утвердят в начале сентября

Основы денежно-кредитной политики на 2010 год могут быть утверждены Советом Национального банка Украины (НБУ) в первой декаде сентября, заявил УНИАН член Совета Нацбанка Василий ГОРБАЛЬ.

Напомним, 19 августа и.о. министра финансов Украины Игорь УМАНСКИЙ заявил, что Нацбанк до сих пор не предоставил основные принципы денежно-кредитной политики на следующий год. При этом он отметил, что данное обстоятельство не повлияет на строки подготовки проекта Госбюджета-2010 и документ будет подан в Верховную Раду до 15 сентября.

По словам В.ГОРБАЛЯ, процесс формирования главного финансового документа страны на протяжении уже нескольких лет происходит с нарушением установленных сроков. «Сейчас уже все участники президентской компании и все политические силы осознают, что бюджет, собственно, это даже декларирует премьер-министр, может быть принят после президентской кампании», - добавил он.

Справка УНИАН. В соответствии с Бюджетным кодексом, Национальный банк Украины до 1 апреля должен подать в Верховную Раду и Кабинет Министров проект основных принципов денежно-кредитной политики, а также проект сметы доходов и расходов Нацбанка на следующий бюджетный год.