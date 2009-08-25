Нацбанк Дании ввел в обращение новую банкноту в 50 датских крон

15:57, 25 августа 2009
Финансы
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Первая в серии 2009 года

Национальный банк Украины сообщил, что 11 августа 2009 года Национальный банк Дании ввел в обращение новую банкноту  номиналом  50  датских  крон  -  первую банкноту серии 2009 года. Об этом говорится письме Департамента налично-денежного обращения,  управления экспертизы, защиты денег и нумизматики НБУ от 19 августа с.г., размещенном на сайте Верховной Рады.

Размер   банкноты  (125 х 72)  мм,   преобладающий   цвет, - фиолетовый.   Основные   изображения:   на  лицевой  стороне  -  мост Sallingsund, на обратном - древняя керамическая чаша.

Основные элементы защиты: 

     1. Многотоновый водяной знак и светлый элемент.

     2. Защитные ленты:

     - полностью погружена в толщу бумаги магнитная лента;

     - лента   "оконного"   типа  MOTION,  изображения  на  которой проявляются в движении в зависимости от изменения угла зрения.

     3. Невидимые при  дневном  свете  волокна,  которые  флуоресцируют зеленым цветом.

     4. Голографический  элемент,  который  содержит  изображение  чаши  и цифрового обозначения номинале "50".

     5. Изображения желтого цвета флуоресцируют желтым цветом.

Более подробно о новой банкноте рассказывается на сайте Национального банка Дании.

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