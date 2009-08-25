Нацбанк Дании ввел в обращение новую банкноту в 50 датских крон

Национальный банк Украины сообщил, что 11 августа 2009 года Национальный банк Дании ввел в обращение новую банкноту номиналом 50 датских крон - первую банкноту серии 2009 года. Об этом говорится письме Департамента налично-денежного обращения, управления экспертизы, защиты денег и нумизматики НБУ от 19 августа с.г., размещенном на сайте Верховной Рады.

Размер банкноты (125 х 72) мм, преобладающий цвет, - фиолетовый. Основные изображения: на лицевой стороне - мост Sallingsund, на обратном - древняя керамическая чаша.

Основные элементы защиты: 1. Многотоновый водяной знак и светлый элемент.

2. Защитные ленты:

- полностью погружена в толщу бумаги магнитная лента;

- лента "оконного" типа MOTION, изображения на которой проявляются в движении в зависимости от изменения угла зрения.

3. Невидимые при дневном свете волокна, которые флуоресцируют зеленым цветом.

4. Голографический элемент, который содержит изображение чаши и цифрового обозначения номинале "50".

5. Изображения желтого цвета флуоресцируют желтым цветом.

Более подробно о новой банкноте рассказывается на сайте Национального банка Дании.