Moody's отозвал рейтинги "Индустриалбанка"

Международное рейтинговое агентство Moody`s отозвало рейтинги «Индустриалбанка» (Запорожье) на уровне Е+/B3/Baa3.ua. Об этом говорится в сообщении Moody`s.

Согласно предоставленной информации, рейтинги отозваны по деловым причинам.

Справка УНИАН. АКБ "Индустриалбанк" (Запорожье) основан в 1990 г.

Активы банка на 1 июля 2009 года составили 3,525 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – 2,520 млрд. грн., обязательства – 2,96 млрд. грн., собственный капитал - 565,494 млн. грн.

По состоянию на 22 июля т.г. уставный капитал банка составлял 407,798 млн. грн.

В первом полугодии 2009 года банк получил прибыль 5,057 млн. грн., в 2008 году – 100,059 млн. грн.

По данным банка, на 1 июля 2009 г. его основными акционерами являлись: страховое общество с дополнительной ответственностью «Запад-Резерв», прямое участие – 25,6182%, опосредованное – 5,9298%; Николай СОЛДАТЕНКО, прямое участие – 16,5009%, опосредованное – 26,6698%; Артур АБДИНОВ, прямое участие – 6,507%, опосредованное – 5,3116%; Александр РАБЦУН, прямое участие – 6,4356%, опосредованное – 5,3116%; Игорь ДВОРЕЦКИЙ, прямое участие – 5,9298%, опосредованное – 27,2579%; Виталий САЦКИЙ, прямое участие – 2,212%, опосредованное – 26,6698%.