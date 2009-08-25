Васюник: подготовка к Евро-2012 пройдет нормально

Вице-премьер-министр Иван ВАСЮНИК уверен, что ситуация вокруг определения механизма финансирования мероприятий подготовки страны к проведению финала Евро-2012 является “рабочим моментом”, который в целом не повлияет на общий процесс подготовки Украины к чемпионату.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в Киеве.

На вопрос, как повлияет преодоление Верховной Радой вето Президента Украины на изменения к закону о госбюджете относительно финансирования мероприятий к Евро-2012, И.ВАСЮНИК ответил: "Ситуация с вето и дискуссия вокруг этого вопроса не способствуют формированию позитивного сигнала об отсутствии проблем с финансированием, поскольку, с одной стороны, по сути, финансирование есть, а с другой – уже два месяца в Украине ведется дискуссия об альтернативном источнике финансирования”.

По словам И.ВАСЮНИКА, “правительство Украины по согласованию и при непосредственном участии Президента, а также Национального банка имеет реальный и действующий механизм финансирования программы подготовки Украины к Евро-2012”.

“Я утверждаю: сейчас существует реальный механизм и не надо предпринимать никаких шагов, которые бы этот механизм нарушили. К величайшему сожалению, дискуссия вокруг источников финансирования внутри страны между основными ветвями власти чуть ли не первый раз за последний период показала, что нет общего мнения между Президентом Украины, председателем Верховной Рады и между правительством Украины. Это не совсем позитивный сигнал. Но я убежден, что это рабочие моменты, которые в целом не повлияют на общий процесс подготовки и финансирования к проведению чемпионата”, - сказал И.ВАСЮНИК.

Как сообщал УНИАН, 3 августа Президент заветировал изменения к закону о госбюджете относительно финансирования мероприятий к Евро-2012, принятый парламентом 1 июля.

21 августа Верховная Рада преодолела вето Президента.