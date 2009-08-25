Межбанк: доллар немного подешевел

Сегодня на межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками – 8,4525/8,4885, к 12:00 цены выросли – 8,4780/8,4980. К закрытию торгов ценовые уровни снизились - 8,4650/8,4880 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», в 16:00 Нацбанк объявил о покупке и продаже долларов США по курсу 7,8900/8,0000.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2676/0,2691, к 12:00 цены поднялись - 0,2688/0,2698. К закрытию цены понизились - 0,2687/0,2696. В России курс доллар-рубль упал, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 31,3795 (-0,1282).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар стартовали с отметки 1,4279/1,4281, а к 15:20 выросли до 1,4323/1,4325.

Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 12,0665/12,1120, к 12:00 цены ушли вверх – 12,0980/12,1245. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли максимума – 12,1285/12,1640.