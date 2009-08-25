Эксперт: внешняя торговля будет сбалансирована

Внешняя торговля Украины будет сбалансирована в оставшиеся месяцы этого года, так как увеличение импорта газа должны быть компенсировано общим ростом экспорта, в том числе металла и зерновых урожая 2009 года.

Такое мнение высказал в комментарии УНИАН экономист компании Astrum Investment Management Алексей БЛИНОВ.

Он прогнозирует, что в 2009 году дефицит торговли товарами и услугами составит 1,7 млрд. долл., а дефицит текущего счета - 0,5 млрд. долл. В то же время, ожидает экономист, дефицит финансового счета достигнет 12 млрд. долл. (10% ВВП).

Как отметил А.БЛИНОВ, рост импорта товаров в июле т.г. связан в основном с увеличением объемов импорта газа, которые составили, по его оценкам, 605 млн. долл. против 280 млн. долл. в июне.

Как сообщал УНИАН, по предварительным данным НБУ, отрицательное сальдо текущего счета платежного баланса Украины в июле 2009 года увеличилось на 355 млн. долл. против 78 млн. долл. в июне (за январь-июль дефицит текущего счета составил 1,218 млрд. долл.).

Кумулятивный (за последние 12 месяцев) дефицит текущего счета в июле несколько увеличился и составил 6,9 млрд. долл. (в июне – 6,7 млрд. долл.).

Отрицательное сальдо торговли товарами в июле увеличилось до 717 млн. долл. (в июне – 167 млн. долл.) в основном за счет роста объемов импорта (на 23,4% против июня).

Дефицит финансового счета в июле составил 589 млн. долл. по сравнению с 654 млн. долл. в июне (за январь-июль – 7 млрд. долл.).