"Укрпромбанку" для докапитализации нужно 8,9 млрд. грн.

Необходимый объем докапитализации "Укрпромбанка" по состоянию на 20 июля 2009 года составляет 8,9 млрд. грн.

Об этом говорится в сообщении, обнародованном на сайте Национального банка Украины.

«Сумма, необходимая для обеспечения соблюдения банком адекватности регулятивного капитала на уровне 10%, а также выполнения обязательств ООО “Укрпромбанк” перед кредиторами, составляла 8,9 млрд. грн.», - говорится в сообщении.

По данным Нацбанка, по состоянию на 17 апреля 2009 года потребность банка в докапитализации была на уровне 5,5 млрд. грн.

В сообщении указывается, со ссылкой на временного администратора ООО “Укрпромбанк”, что достигнута договоренность с международными кредиторами банка о реструктуризации задолженности при условии принятия решения о капитализации ООО “Укрпромбанк” при участии государства.

Сумма обязательств “Укрпромбанка” перед физическими лицами, которые могут быть переданы “Ощадбанку”, по состоянию на 1 августа 2009 года составляет 7,029 млрд. грн. (388 349 физических лиц).

Как сообщалось, c 20 января 2009 года в «Укрпромбанке» была введена временная администрация Национального банка Украины с введением моратория на удовлетворение требований кредиторов на полгода - максимально возможный срок согласно действовавшему на тот момент законодательству. С 5 августа 2009 года вступил в силу Закон “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно особенностей проведения мероприятий по финансовому оздоровлению банков”, которым возможность действия моратория в коммерческих банках продлена до 1 года.

Справка УНИАН. ООО «Укрпромбанк» зарегистрировано в 1989 году.

Активы банка на 1 июля 2009 года составляли 9,47 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – 12,982 млрд. грн., обязательства – 12,147 млрд. грн., уставный капитал - 836 тыс. грн., собственный капитал – «минус» 2 млрд. 677,417 млн. грн.

Банк закончил первое полугодие 2009 года с убытком 4,603 млрд. грн., в 2008 году – с прибылью 17,912 млн. грн.