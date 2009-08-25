Эксперт: противостояние по поводу закона о Евро-2012 продолжится

Противостояние по поводу закона о финансировании подготовки к Евро-2012 продолжится, и деньги от НБУ не поступят раньше, чем вчетвертом квартале 2009 года.

Такой прогноз озвучил в комментарии УНИАН экономист компании Astrum Investment Management Алексей БЛИНОВ.

Он отметил, что Президент Украины уже предупредил, что направит этот закон на рассмотрение Конституционного Суда. Если НБУ в итоге будет вынужден передать эту сумму в 2009 году, он может, соответственно, сократить денежно-кредитные агрегаты по другим каналам, считает экономист.

По мнению А.БЛИНОВА, «обоснованность данного закона до сих пор сомнительна, так как он нарушает сложившуюся практику, когда НБУ перечисляет квазиприбыль после завершения бюджетного года, а не заранее». Кроме того, на сегодняшний день не ясно, какую прибыль НБУ получит в 2009 году, добавил экономист. Он считает также, что существует высокая вероятность того, что часть денег, предназначенных для Евро-2012, будет направлена просто на покрытие бюджетного дефицита.

Как сообщал УНИАН, 3 августа т.г. Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО ветировал изменения к закону о госбюджете относительно финансирования мероприятий к Евро-2012, принятому парламентом 1 июля.

Закон увеличивает объемы перечисления квазиприбыли НБУ в Государственный бюджет на 9,8 млрд. грн. Полученные средства должны быть направлены на финансирование инфраструктурных проектов, связанных с подготовкой к Евро-2012.

21 августа Верховная Рада преодолела вето Президента.