НБУ опровергает обвинения в затягивании рекапитализации

Национальный банк Украины (НБУ) опровергает обвинения в затягивании процесса рекапитализации "Укрпромбанка" и банка "Надра".

Об этом говорится в сообщении, обнародованном на сайте Нацбанка.

«С целью прекращения спекуляций относительно неподачи Национальным банком Украины предложений о рекапитализации ОАО КБ “Надра” и ООО «Укрпромбанк», Национальный банк Украины предоставляет детализированную информацию о состоянии дел в вышеупомянутых банках», - говорится в сообщении.

В нем указывается, что НБУ неоднократно подавал свои предложения по рекапитализации указанных банков, последние из которых были направлены в Министерство финансов Украины 20 июля 2009 года.

В Нацбанке отмечают, что на сегодняшний день правительством не приняты решения об участии государства в указанных банках. Также нет ответа на предложение Нацбанка о переводе вкладов физических лиц из "Укрпромбанка" в "Ощадбанк".

Как сообщал УНИАН, исполняющий обязанности министра финансов Игорь УМАНСКИЙ ранее заявлял о том, что Нацбанк тормозит решение вопроса о рекапитализации банка «Надра», а именно: не подает свои предложения об условиях реструктуризации внешней задолженности.