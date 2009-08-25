Эксперт: гривня стабилизируется к концу сентября

Стабилизации курса гривни можно ожидать ближе к концу сентября.

Такое мнение в беседе с корреспондентом УНИАН высказал исполнительный директор центра «CASE-Украина» Дмитрий БОЯРЧУК.

По его словам, ослабление курса национальной валюты носит временный характер, да и в принципе колебание курса является вполне нормальным явлением, которое, не исключено, сыграет на руку при выравнивании внешнеторгового баланса.

«Если гривня ослабевает, то я ничего плохого в этом не вижу. Ситуация такова, что торговый баланс у нас по сравнению с прошлым годом вообще, можно сказать, вышел на ноль. И этот результат был достигнут в условиях, когда доллар большую часть этого периода стоил в районе 7,5-8 грн. Поэтому если гривня будет и дальше ослабляться, то, наверное, по торговому балансу в какой-то период до конца года мы увидим однозначный плюс», - отметил Д.БОЯРЧУК.

При этом основной причиной значительного ослабления гривни эксперт называет выплаты по внешним займам.

«Есть фундаментальная причина (девальвации гривни – УНИАН) - это выплаты по евробондам, но они закончатся, и спрос на валюту снизится. В данной ситуации спекулятивный спрос по своей природе краткосрочен, то есть он или поднимает более серьезную волну, или затихает. Более серьезную волну без фундаментальных причин вряд ли получится поднять, но если все же это затянется, то, как я уже говорил, торговый баланс просто станет положительным, и тогда опять возобновится спрос на гривню» - сказал Д.БОЯРЧУК.

Также он отмечает давление на гривню со стороны «настороженного» настроения населения, которое предпочитает гривне доллар, и спекулятивного настроения ряда банков.

«Я все-таки думаю, что это временный скачок, думаю, что более-менее солидное вливание валюты со стороны Нацбанка укрепит гривню до уровня 7,9-8,1 грн./долл.», - сказал эксперт.

При этом он сообщил, что, учитывая существующие у НБУ с МВФ договоренности относительно использования привлеченных у фонда средств, таких «солидных вливаний» придется ждать ориентировочно до конца сентября.

«Насколько я знаю, на данный момент Нацбанк почти исчерпал свои лимиты на продажу валюты, установленные договоренностями с МВФ. Возможно, в течение сентября он будет просто наблюдать, продавая валюту только под какие-то определенные цели. Но я думаю, когда период такого запрета на активное использование имеющихся у них средств закончится, Нацбанк начнет активно сбивать температуру на рынке», - отметил Д.БОЯРЧУК.

Как сообщал УНИАН, сегодня на межбанке торги по доллару США открылись котировками 8,4525/8,4885, к 12:00 цены выросли – 8,4780/8,4980. К закрытию торгов ценовые уровни снизились - 8,4650/8,4880 грн./долл.