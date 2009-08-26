В органах исполнительной власти создадут антикоррупционные отделы

Премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО намерена создать в органах исполнительной власти - министерствах, ведомствах и обладминистрациях - специальные отделы внутреннего контроля, главной задачей которых будет борьба с коррупцией.

Инициатором нововведения выступил уполномоченный Кабмина по вопросам антикоррупционной политики Юрий СУХОВ, пишет газета «Дело» (№ 132 от 26 августа).

Проект соответствующего постановления правительства, который оказался в распоряжении издания, предлагает подчинить антикоррупционные отделы напрямую премьер-министру Ю.ТИМОШЕНКО и уполномоченному Кабмина по вопросам антикоррупционной политики.

В комментарии газете Ю.СУХОВ полностью подтвердил информацию о создании антикоррупционных подразделений. По его словам, сейчас готовится соответствующая документация, параллельно идет согласование с министерствами и ведомствами, и в ближайшее время, надеется он, Кабмин рассмотрит и утвердит соответствующее постановление.

Тем временем, отмечает издание, не все главы ведомств с одобрением отнеслись к такой инициативе. Одним из первых свое негодование высказал руководитель Контрольно-ревизионного управления Николай СИВУЛЬСКИЙ, посчитавший, что новая служба будет дублировать деятельность КРУ.

Против создания антикоррупционных отделов у себя выступили также и губернаторы. Они расценили идею Ю.ТИМОШЕНКО как ее пиар-ход перед президентскими выборами.

Однако остановить процесс будет непросто. Первый шаг в реализации идеи создания антикоррупционных отделов в каждом министерстве и ведомстве Кабмин сделает уже сегодня. Как стало известно газете, на своем заседании 26 августа члены правительства рассмотрят постановление, согласно которому ни один официальный документ не будет принят без санкции уполномоченного Кабмина по антикоррупционной политике.

Руководителей антикоррупционных отделов и их заместителей, сообщил Ю.СУХОВ будет назначать Кабмин по его представлению. Сама служба в каждом органе исполнительной власти будет подотчетна своему руководителю и подконтрольна Кабмину. Она будет иметь право самостоятельно принимать решения о проведении проверок. Кроме того, служба сможет проводить аудиты с привлечением подразделений КРУ, осуществлять контроль за процессом формирования бюджета ведомства и расходованием этих средств, проводить анализ эффективности работы ведомства.

«На данном этапе мы отослали в 25 министерств и ведомств проекты создания отделов внутреннего контроля и уже начали получать отзывы», - сообщил Ю.СУХОВ. По его словам, министерства с одобрением отнеслись к идее, в частности Минтруда и Минуглепром.

Как отмечает издание, вопросами борьбы с коррупцией в Украине занимаются специальные департаменты и управления, созданные в структурах Службы безопасности, Министерства внутренних дел, Государственной налоговой администрации, Государственной таможенной администрации. Кроме того, Главное контрольно-ревизионное управление проводит плановые и внеплановые проверки всех органов власти. Генеральная прокуратура Украины, в свою очередь, осуществляет надзор за всеми правоохранительными органами, которые борются с коррупцией.

Должность уполномоченного Кабмина по антикоррупционной политике была введена правительством в апреле 2009 года. На этот пост был назначен адвокат Ю.СУХОВ.