Кабмин готов к участию в финансовом оздоровлении банков

Кабинет министров Украины подтвердил свои намерения участвовать в финансовом оздоровлении проблемных банков.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сегодня, открывая заседание Кабинета министров.

По ее словам, в список таких банков входят банк «Надра», «Укрпромбанк» и еще 13 мелких банков, которые имеют проблемы с платежеспособностью.

Премьер сообщила, что сегодня правительство намерено рассмотреть соответствующее письмо, которое будет направлено в Национальный банк Украины. «В этом письме мы излагаем позицию, что мы готовы включиться в программы по спасению этих банков, но в то же время, Нацбанк также должен сделать шаги навстречу», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины (НБУ) вчера, 25 августа, опроверг обвинения в затягивании процесса рекапитализации «Укрпромбанка» и банка «Надра».

В распространенном в СМИ сообщении указывается, что НБУ неоднократно подавал свои предложения по рекапитализации указанных банков, последние из которых были направлены в Министерство финансов Украины 20 июля 2009 года.

Ранее исполняющий обязанности министра финансов Игорь УМАНСКИЙ заявлял о том, что Нацбанк тормозит решение вопроса о рекапитализации банка «Надра», а именно: не подает свои предложения об условиях реструктуризации внешней задолженности.