Правительство за смену временного администратора в Укрпромбанке

Кабинет министров Украины намерен инициировать смену временного администратора в «Укрпромбанке».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил первый заместитель главы Секретариата Президента Украины Александр ШЛАПАК в среду, комментируя журналистам проект правительственного письма к Национальному банку Украины относительно улучшения финансового состояния коммерческих банков.

В частности, он отметил, что еще месяц назад Нацбанк подал свои предложения о переводе вкладов физических лиц из «Укрпромбанка» в «Ощадбанк». «Это предложение уже месяц лежит в правительстве, а сейчас правительство отправляет письмо в НБУ и говорит: вы поменяйте временного администратора, и тогда мы рассмотрим это предложение», - сказал А.ШЛАПАК.

При этом он высказал недоумение относительно существования подобного письма и отметил, что не понимает, в чем его смысл.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО на сегодняшнем заседании правительства заявила, что Кабинет министров Украины подтвердил свои намерения участвовать в финансовом оздоровлении проблемных банков, в частности, «Укрпромбанка». По ее словам, правительство готовит соответствующее письмо, которое будет направлено в Национальный банк Украины. «В этом письме мы излагаем позицию, что мы готовы включиться в программы по спасению этих банков, но в то же время, Нацбанк также должен сделать шаги навстречу», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

НБУ 25 августа опроверг обвинения, высказанные в его адрес и. о. министра финансов Игорем УМАНСКИМ, в затягивании процесса рекапитализации «Укрпромбанка» и банка «Надра».

В распространенном в СМИ сообщении указывается, что НБУ неоднократно подавал свои предложения по рекапитализации указанных банков, последние из которых были направлены в Министерство финансов Украины 20 июля 2009 года.

С 20 января 2009 года в «Укрпромбанке» была введена временная администрация НБУ с введением моратория на удовлетворение требований кредиторов на полгода – максимально возможный срок согласно действовавшему на тот момент законодательству. Справка УНИАН. ООО «Укрпромбанк» зарегистрировано в 1989 году.

Активы банка на 1 июля 2009 года составляли 9,47 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – 12,982 млрд. грн., обязательства – 12,147 млрд. грн., уставный капитал - 836 тыс. грн., собственный капитал – «минус» 2 млрд. 677,417 млн. грн.

Банк закончил первое полугодие 2009 года с убытком 4,603 млрд. грн., в 2008 году – с прибылью 17,912 млн. грн.