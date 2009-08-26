Межбанк к 12.00: спрэд сузился

Киев. 26 августа. УНИАН. Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США вновь открылись повышением котировок – 8,4670/8,4945, к 12:00 сузился спрэд – 8,4720/8,4940 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», торги по российскому рублю стартовали котировками 0,2695/0,2708, к 12:00 цены сконцентрировались в диапазоне - 0,2692/0,2702. На российском валютном рынке курс доллар-рубль повысился, и к 12:00 установился на уровне 31,4275 (+0,0480).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с отметки 1,4330/32, изменяясь в достаточно узком коридоре. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 12,1430/12,1745, к 12:00 цены снизились – 12,1260/12,1485.