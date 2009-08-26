«Универсальная» заключила договор с «Банком Ренессанс Капитал»

ОАО «Страховая компания «Универсальная» подписало Договор добровольного страхования рисков при осуществлении банковской деятельности ВВВ (Bankers’ Blanket Bond) с ООО «Банк Ренессанс Капитал».

Об этом говорится в сообщении страховщика, переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, договор заключен по итогам результатов тендера, проводимого банком, сроком на 1 год. Риски перестрахованы в Швейцарском перестраховом обществе через сертифицированного перестрахового брокера «Willis Limited».

«Целью нашего договора со страховой компанией было уменьшение рисков, связанных с ежедневной операционной деятельностью, - отметил Главный исполнительный директор Банка Ренессанс Капитал в Украине Себастьян РУБАЙ. – И мы верим, что наше сотрудничество с компанией «Универсальная» отвечает сегодняшним потребностям нашего бизнеса».

Справка УНИАН. Страховая компания «Универсальная» работает на страховом рынке с мая 2002 года.

По результатам первого полугодия 2009 года компания собрала страховых платежей на сумму 121,5 млн. грн., страховые выплаты составили 58,6 млн. грн.

По информации СК, ее акционерами являются: 50,6% - Whiteford Limited; 11,6% - Goldman Sachs; 10% - Genesis; 6% - Ratto Holding Limited; 4,3% - UBS AG; 4% - Bedivere Investment Limited; 3% - Trafalgar Discovery Fund; 3% - Unicredit Bank Austria AG; 2% - Foyil Services Limited; 1,7% - Credit Suisse Securities (Europe).

ОАО «Банк Ренессанс Капитал» – коммерческий банк, который начал свою деятельность в Украине в середине 2006 года. «Банк Ренессанс Капитал» является частью «Ренессанс Групп» - независимой группы финансовых и инвестиционных компаний, которые специализируются на высокоперспективных развивающихся рынках. В группу входят компании, которые осуществляют инвестиционно-банковскую деятельность, а также предоставляют услуги по управлению активами, прямыми инвестициями и потребительскому кредитованию.